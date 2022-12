Nädala mõte ⟩ Oli raske aasta

Tõstatasin hulga küsimusi , millele tahtsime 2022. aastal vastused saada. Need me saime. Vaatame üle.

Kui kõrgele ja kaugele hinnatõus ulatub, mis saab palkadest? Kuigi teadsime, et ees ootab hinnatõus, ei osanud vist keegi ette näha, kui suur see olema saab. Toit, toasoe, autokütus, euribor, tarbekaubad. Kõik, millel hinnasilt küljes, on kallimaks läinud. Ja nii kurb, kui see ka pole, tõusevad hinnad veelgi. Palgad paraku nii kiiresti järele ei tule, sestap on paljud perekonnad veelgi keerulisemas seisus kui aasta tagasi.