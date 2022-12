ILM ⟩ Sarnasus kurikuulsa pakaseaastaga nõrgeneb

Tõsi küll, paar mudelit lubavad väga sooja talve alates jaanuarist, aga ka nende varasemad prognoosid detsembri kohta on olnud väga soojad – see ilmselt täide ei lähe, kahandades ka järgneva prognoosi usaldusväärsust.

Jõuludeks liigub tsükloni kese itta ja selle tagalas jõuab põhjast kohale kergetes külmakraadides õhk. Vähemalt Ida-Eestis on sula nii nõrk ja lühiajaline, et lumi jääb maha, kuid tiheneb ja muutub jäisemaks.

Niisiis, mõõdukalt külma ja püsiva talve lootus püsib, aga 1940. aasta moodi ränka pakast praegu kusagilt ei paista. Kliima soojenemine on seda võimalust juba päris palju vähendanud, aga meie ilmad on ikka nii muutlikud, et sageli on argimõistusest lähtudes raske sellest aru saada.