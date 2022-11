Ettevõte võttis kasutusele unikaalse põrsaveoki

Berdexi haagise näol on tegu termohaagisega, mis on varustatud sõltumatu elektrigeneraatori, kaasaegse ventilatsiooni ja küttelahendusega. Haagise sisekliimat on võimalik jälgida ja juhtida sõidu ajal juhi kabiinist. Pikema transporditeekonna vältel saavad põrsad integreeritud jootmissüsteemi abil juua. Põrsaste peale- ja mahalaadimist lihtsustab liftina töötav tagaluuk ja ülesse tõstetav katus. Tagatud on erinevad mugavuslahendused, mis loovad loomadele paremad tingimused ja vähendavad võimalikku stressi transpordi ajal.

Kaupo Ojavee, AS Rakvere Farmid ja HKScan Estonia AS algtootmise direktor juhib tähelepanu, et loomade heaolusse investeerimine on ettevõttele prioriteediks. «See tehniliste täiustustega haagis on oluliseks abivahendiks põrsaste transportimisel ja stressi vähendamisel, sest nüüdsest ei pea põrsad farmi territooriumil ise kõndima. Oleme kogu põrsaste logistika nii Eksekos kui farmide vahel üles ehitanud selliselt, et loomad tunneksid end võimalikult hästi," sõnas ta.