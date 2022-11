PRIA hakkab seakasvatajatele makstud toetustega tekkinud segadust klaarima

Ukraina sõjaga seotud majanduslike kahjude osaliseks hüvitamiseks võeti suvel vastu taotlusi põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse saamiseks. Kohandamistoetus maksti klientidele välja 23. septembril. Pärast toetussummade väljamaksmist on selgunud, et e-PRIA taotlusvormil olnud ebaõnnestunud sõnastuse tõttu on üks taotleja taotlusvormi täites eksinud. Seetõttu on tema loomad jäänud ühikumäära arvestusest välja. Et kõik sealihatootjad saaksid toetust õiglastel alustel, tuleb sealiha tootmisega seotud ühikumäärad ümber arvestada ning uutest ühikumääradest lähtuvalt tuleb ümber arvestada ka juba välja makstud toetussummad.