Kas söödalisand on loomale sama, mis toidulisand inimesele?

Millist söödalisandit on lubatud kasutada?

Söödalisandite kasutamine on väga täpselt reguleeritud. Söödalisandil, mida lisatakse sööta või mõnel juhul ka loomade joogivette, peab olema kehtiv luba selle kasutamiseks Euroopa Liidus. Kõik kasutusloaga söödalisandid on kantud Euroopa Komisjoni poolt peetavasse söödalisandite registrisse. Register on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel ja sellest võib leida tuhandeid erineva toimega söödalisandeid.

Vahel on turul tooteid, mille kirjeldus ja kasutamise eesmärk vastavad söödalisandite kohta esitatud kriteeriumitele, kuid neil puudub kasutusluba. Selliseid tooteid ei ole lubatud loomadele sööta. Samuti ei tohi neid lisada loomade joogivette. Üheks selliseks tooteks on näiteks viimasel ajal populaarsust kogunud kanepist saadud või sünteetiliselt toodetud CBD (kannabidiool) õli.

Juhul, kui EFSA jõuab taotleja esitatud uuringuandmeid hinnates järelduseni, et söödalisand on efektiivne ning ohutu loomade tervisele, inimeste tervisele ja keskkonnale, antakse lisandile kasutusluba. Kasutusloas on määratud iga lisandi puhul loomaliigid, kelle söödas on lubatud seda kasutada, näiteks on lubatud kasutada karbamiidi toitainelise lisandina üksnes toimiva vatsaga mäletsejaliste loomade söödas. Muul juhul ja teiste loomaliikide söödas karbamiidi kasutada ei tohi. Samuti määratakse kasutusloas lisandi kasutamise tingimused, nagu näiteks selle lubatud maksimumsisaldus täissöödas (näiteks A-vitamiin või D3-vitamiin) või selle lisamine sööta üksnes eelseguna (näiteks seleeniühendid). Loomade joogivette võib lisada üksnes neid söödalisandeid, mille kasutusloas on sellist tegevust lubav säte (näiteks aminohapped).