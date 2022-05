Koksveres pandi nurgakivi Mangeni PM noorkarjalautade kompleksile

Kahe aastaga on laudakomplekside ehitusse investeeritud 10 miljonit eurot. 2021. aastal ehitati vasikalaudad 4 miljoni eest ja 2022. aastal valmivad 6 miljoni eest noorkarjalaudad. Järgnevatel aastatel jooksul on Silikaat Grupil kavas investeerida Viljandi- ja Jõgevamaal tegutsevatesse põllumajandusettevõtetesse veel 20 miljonit eurot. Täiendava investeeringuna on rajamisel ka 150 kW võimsusega päikeseelektrijaam.

Kõo põllumajandusettevõtete juht Maarika Susi näeb, et pikaajaline vaade põllumajandusele on Mangeni PM jaoks atraktiivne ning jätkusuutlik. Investeeringutega antakse panus nii piimatootmisse üldiselt kui ka toidutootmise stabiilsusse, samuti keskkonnahoidu, tootes rohegaasi. Juba täna ollakse Viljandimaa suurim piimatootja.

„Kui 2021. aasta lõpus valmis kaheksast laudast koosnev vasikalaudakompleks, siis uude kompleksi saame noorloomad sisse tuua juba selle aasta septembris,“ lisas Susi ning kinnitab, et kõigi ehituse osapoolte kiituseks võib öelda, et vaatamata ehitusmaastikul valitsevatele väljakutsetele ollakse ehitustöödega tähtaja raamides ja eelarves.

Uues kompleksis veedab loom terve oma elu, liikudes erinevatel elutsüklitel laudast lauta. Tulemuseks on tervemad loomad, väiksem stress ja suurem toodang.

Laudakompleksi rajamisel on tähelepanu all maksimaalse bioturvalisuse tagamine, kus võtmesõna on kõrged hügieeninõuded. Uues kompleksis veedab loom terve oma elu, liikudes erinevatel elutsüklitel laudast lauta. Tulemuseks on tervemad loomad, väiksem stress ja suurem toodang.

„Viiest laudast koosneva noorloomade laudakompleksi rajades paraneb loomade elukeskkond, samuti ohutus. Laudad on omavahel koridoridega ühendatud ja nii on loomade liikumine kiire ning eriprojekti järgi tehtud lõastused lubavad töötajatel oma igapäevatööd ohutumalt teha. Eestis on see esimene nii suure mastaabiga farm, kus kogu loomade elutsükkel on ühte farmi kokku toodud ning kõik hooned on rajatud uuena vastavalt kõige kaasaaegsemale tehnoloogiale ja pidamistingimustele,” sõnas Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi.

Mangeni PM tehnoloogia vastu on huvi tundnud ka teised farmipidajad, põhjus on juba käega katsutavad tulemused. „Püstitasime eelmisel aastal piimatootmises 19 000 tonniga oma rekordi ning vasikate ülalpidamisele tehtavad kulud on tänu kõrgetele hügieeninõuetele vähenenud,“ räägib Susi.

Maarika Susi ütleb, et kui Mapri Ehitus saab Mangeni PM farmikompleksi uuendusega saab Mapri Ehitus valmis septembris, siis on mõtteis analoogse kompleksi projekteerimine Põltsamaa valda Eskusse. Arengukava näeb ette ligemale 3000 loomale farmikompleksi ja biometaanijaama rajamist.