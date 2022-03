Raamat majavammist pakub majaomanikele praktilist abi

Vanade majade omanikud ja ehitajad saavad rõõmustada, sest on ilmunud kauaoodatud raamat „Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine, avastamine ja tõrje“. Raamat annab üksikasjalikke juhiseid hoonete renoveerimisest ja restaureerimisest ning seenkahjustuste ennetamisest.

Raamatu väljaandjaks on Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA. Seejuures on tehtud koostööd mitmete Eesti ja välisriikide teadusasutuste spetsialistide, huvigruppide ja sotsiaalmeedia kanalitega. Raamatu sihiks on aidata vähendada majavammi kahjustusi ning sellest tekkinud materiaalset kahju kogu Eestis.