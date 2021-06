Koroonapelgupaigaks saanud maakodudest leitud majavammi tõttu on spetsialisti telefon punane

Hoonete biokahjustuste spetsialist Kalle Pilt sõnas, et keskmiselt on tööga seotud sisse- ja väljahelistamiste seis praegusel ajal päeva lõpuks sada kõnet ja tema töökoormus kasvas tunduvalt mullu kevadel, kui maakodud ja suvilad kinnisvaraturul väga hinda läksid. „Inimesed on läinud maale kodukontoritest, hakanud korda tegema uusi või varem olemas olnud maamaju. Samamoodi on hakatud linnamaju korrastama. Küsimusi ja ülevaatusi on palju juurde tulnud,” kinnitas ta.