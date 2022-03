PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul on loomakasvatuse otsetoetused Eestimaa loomapidajate jaoks väga olulised. Need on välja töötatud selleks, et toetada piimalehmade kasvatajaid ning hüvitada ute ja kitse kasvatajatele nende kulutusi.