Riigi sünnipäevaks asendub lörts külmakraadidega

“Vähemalt lähemal nädalal läänetsüklonite hoog veel ei rauge. Veebruari teine pool on käes, aga ilm püsib pigem sügistalvele iseloomulik. Märga lund tuleb juurde sinna, kus juba paks kiht all, kuid Lääne-Eestis jääb lumi ikka vaid korraks õhus keerlevaks unistuseks. Peale selle nädala keskpaiga sulailma on oodata taas mõnda külmakraadides päeva ja värsket lund,” kirjutab keskkonnafüüsik Marko Kaasik Maa Elu ilmaloos.