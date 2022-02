Põder paneb talvel nahka uskumatu hulga männivõrseid

Eesti Erametsaliidu juhatuse liige ja Valgamaa metsaühistu juhi Atso Adson selgitas Maa Elule, et põtrade hulk sõltub otseselt riigi kehtestatud küttimisnormidest. „Praegu on põtrade arv ainult pisut üle soovitusliku piiri. Küll aga on kahjustuste osas rolli mänginud kaks viimast talve, kus tekkis püsiv lumikate ning loom soovis toidulauale pisut rohelist, eks need ikka mugaval kõrgusel olevate väikeste kuuskede ja mändide ladvad ole,” rääkis ta.