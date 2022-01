Piima- ja sealihatootjatele mõeldud erakorralise toetus jõuab tootjateni sel nädalal

„COVID-19 pandeemia on ka loomapidajate jaoks olnud raske ning tegime kõik endast oleneva, et olukorra leevendamiseks mõeldud toetus jõuaks võimalikult kiiresti taotlejateni. Rõõm on öelda, et saame maksetega alustada tähtajast varem ning juba selle nädala jooksul jõuavad maksed toetusesaajate arvetele,“ sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.