Eesti tarbijate toidulaule jõuab aina enam imporditud sealiha

Kõige rohkem sealiha on tänavu sisse veetud Saksamaalt (34%), Poolast (13%), Taanist (8%) ja Hispaaniast (5%).

Eesti lihatööstustes toodeti käesoleva aasta esimese kümne kuuga 36 189 tonni sealiha, mida on möödunud aasta võrreldava perioodiga ligi 3% vähem.

"Kuigi Eesti tarbijate toidulauale on tänavu jõudnud rohkem imporditud sealiha kui möödunud aastal, siis julgustan valima kodumaist toitu, sest see on valminud lähedal, tootmise ja transpordi jalajälg on väiksem. Pealegi on Eesti põllumajandustoodang ja toidutööstus maailmas pälvinud suurt tunnustust kui väga puhas ja kvaliteetne,“ kommenteeris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

"Sealiha on kohaliku tarbija vaieldamatu lemmik, seda mitte ainult jõulude ajal. Üle poole eestimaalaste tarbitud lihast moodustab sealiha," lisas ta.

Tervise Arengu Instituudi toitumissoovituste kohaselt võiksid segatoidulised inimesed süüa punast liha (sh sea-, veise-, lamba- ja kitseliha kuumtöötlemata kujul) kuni 700 grammi nädalas. Tartu Ülikooli professori, meditsiinidoktori Mihkel Zilmeri kinnitusel on liha süsteemsel käsitlusel väga vajalik tipptoiduaine.

Eesti kaupluseketid müüvad hetkel lisaks Eesti sealihale ka värsket sealiha teistest riikidest. Mitmete kaubakettide eeskätt omamärgi all müüdavad värskest lihast maitsestamata sealihatooted valmivad Poolas, Lätis või mujal Euroopas.

Maitsestatud ja valmislihatoodete puhul on erinevate kaupluste sortimendis laias valikus importlihast valmistatud tooteid, mille valmistamisel kasutatud liha täpsest päritolust on tarbijatel keeruline või võimatu aru saada.

"Kohalik tootja väärib seega erilist tuge ja tähelepanu, olukord sealihaturul on juba mõnda aega ülikeeruline. Sealiha vabaturu kokkuostuhind on umbes kolmandiku madalam tegelikest tootmiskuludest, mis on kodumaise tootmise tõsise löögi alla pannud. Kulude kiire kasv on mureks kogu põllumajandus- ja toidusektoris,“ märkis Sõrmus.

Näiteks Saksamaa suurimad jaekaubandusettevõtted nagu näiteks Aldi Nord ja Aldi Süd on kodumaise seakasvatuse toetuseks lubanud juba järgmise aasta lõpus hakata müüma vaid kodumaist värsket sealiha. Seejuures järgitakse kogu seakasvatuse väärtusahelas nn 5D põhimõtet – sead peavad olema sündinud, üles kasvatatud, nuumatud, tapetud ja tükeldatud Saksamaal.

Samasuguse lubaduse on Saksamaal andnud ka kaubanduskett Lidl, kes lubab juba 2022. aasta esimeses kvartalis värske sealiha müügil täielikult üle minna 5D põhimõttele. "Otsa tegid lahti aga suured kaupluseketid Rewe ja Penny, kes on lubanud järgmise aasta suveks saavutada olukorra, kus letilt leiab 95% ulatuses Saksa päritolu värsket sealiha. See eeskuju väärib järgimist ka Eestis,“ arutles Sõrmus.