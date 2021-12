Aasta põllumees: hooliv loomakasvataja on tegelikult ise kõige karmimate reeglite looja

Võime öelda, et karjatatav loom on elurikkuse hoidja ja omab positiivset rolli kliimaeesmärkides täitmises

Põllumajanduses on oma kindel koht nii tavatootmisel kui ka mahetootmisel, nii suurel kui ka väikesel ettevõttel. "Rääkides lihaveisekasvatusest, siis umbes pool tootjatest on ametlikel andmetel mahedad ja teine pool on ka tootmisviisilt suures osas mahe, kuid pole seda lihtsalt paberile kirjutanud,“ rääkis Vaan.

"Efektiivne suur tootmine on vajalik, et toodangu hind oleks tarbijale võimalikult soodne. Samas väiketootmine on vajalik sotsiaal-majandusliku poole pealt: tihti on selleks peretalu, kus põlvkonnad töötavad käsikäes ja hoiavad maaelu. Kui vaadata erinevaid tootmistüüpe või viise toiduohutuse osas, siis meie loomakasvatuse toodang on kõikide tootmisviiside puhul väga kvaliteetne ja puhas.

Isevarustatuse tase langeb

Roomet Sõrmus. FOTO: Tairo Lutter

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles, et Eestis on lihaga isevarustatus ca 80%. "Loomakasvatus ja lihatootmine on Eestis viimase 30 aasta jooksul kordades kahanenud. Aeg-ajalt kostub, et Eestis peaks põllumajandussektorit veelgi koomale tõmbama, kui räägitakse keskkonnahoiust, loomade heaolust ja kliimaeesmärkidest. Ehk ainus variant oleks loomade arvu vähendamine, mis aga seab ohtu meie toidujulgeoleku ja läheb vastuollu Pariisi kokkuleppes ühiselt paika pandule, et kliimaeesmärkide saavutamine ei tohi ohustada toidutootmist,“ kommenteeris Sõrmus.

Sellel on otsene mõju kohalikule tootmisele, mis paratamatult peaks loomakasvatuse vähenemisel asenduma Sõrmuse sõnul anonüümse importkaubaga.

"Ma pole kindel, et Eesti tarbija sellist arengut ihkab, vaadates kasvõi erinevaid uuringuid. Saan tõdeda, et siinne põllumajandus- ja toidutootmine on kogu maailma võrdluses üks keskkonnasäästlikumaid ja paistab silma kõige uuema teadmise rakendamise poolest. Kui EL-is tervikuna on põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitmed võrreldes 1990. aastaga vähenenud 20%, siis Eestis on põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heitkogused samal perioodil vähenenud ligi 45%. Teisisõnu, meie põllumajandusmaa kasutamise intensiivsus on kokkuvõttes pigem madal.“

Viimastel aastatel on üle Euroopa kasvanud surve kohalikule loomakasvatusele ja lihatootmisele. Loomade heaolu, tervis ja stress, kohaliku toidu kvaliteet ja hind, toidujulgeolek, tasakaalustatud toitumine, keskkonnahoiu küsimused, regionaalne areng, laboris toodetud liha, mahepõllumajandus – see on osa kõiki puudutavast ja emotsioonidega laetud teemapuntrast, kus on lihtne eksida, kuid mis vajab laiapindset ja täpset mõtestamist ning arusaamist.

"See on üks põhjus, miks põllumajanduskoda avas ka praktilise veebilehe lihafaktid.ee, mis näitab põhjalikumalt loomakasvatuse ja lihatootmise köögipoolt, uurides sealhulgas ka hetkel väga aktuaalseid keskkonnahoiu ja loomade heaolu tagamise põhimõtteid,“ ütles Sõrmus.