Parima talu tiitli saajaid üllatati nende enda koduõuel

Täna pärastlõunal tegi maaeluminister Urmas Kruuse ning parima talu hindamiskomisjon üllatusvisiidi Järvamaale, Jõeääre tallu. Kui pererahvas arvas, et žüriil on tarvis ringkäiku korrata, siis tegelikult mindi tallu selleks, et neile "Parim talu 2021" tiitel üle anda.