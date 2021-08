Suur ülevaade: kes kandideerivad parima talu tiitlile?

Ent algus oli keeruline. Kogu talupidamine on Lakside endi käe all üles ehitatud. Nüüd äri toimib ja kahekesi majandavad Laksid talu ära. On lootus, et üks poegadest võtab talu üle. Abiks käivad mõlemad nii palju, kui saavad.

Ent pererahvas Urmas ja Laivi Laks on talusse pannud kogu hinge. Kuigi ametlikult hakkasid nad talu pidama 1999. aastal, kasvatati kartulit ja peeti loomi juba varem. Saaki müüdi turul ja nii see pall peremehe sõnul veerema hakkas.

Järvamaal Türi ja Paide vahel asuvasse Jõeääre tallu sisse sõites ei aimagi, et tegemist on tootmistaluga – viimse detailini sätitud aed paneb arvama, et tegu on hoopis maastikuarhitekti koduga.

Naised saavad viljakasvatamisega hakkama kui möödaminnes

Indriko talu neli põlvkonda: Pille (paremalt), Aivi (süles Kadi tütar), Kadi, vanaema. Taamal kombaini peal Pille poeg. FOTO: Teele Üprus

Indriko talu naisperega esimest korda kohtudes võid leida end kui teisest reaalsusest. Sellest, kus naised teevad meeste töid ja saavad kõigega hakkama. Ometigi on just see teravilja kasvatava Indriko talu argipäev, sest põhilised toimetused teeb naispere ise.

Pärast pereisa ootamatut lahkumist paar aastat tagasi otsustas perenaine Aivi Viies koos tütardega talupidamist jätkata. Aivi oli talu koos mehega üles ehitanud – sovhoosiaja lõppedes osteti maad ja hakati toimetama. Peretütar Pille, kes praegu noortalunikuna ametis, sündis peaaegu traktoriroolis. „Kaks päeva enne sünnitust sain veel traktoriloa tehtud,” meenutas Aivi.

Nüüd ongi Pille peamine masinajuht, kes meiegi külaskäigul uue New Hollandi kombainiga põllult tuli, endal küüned moekalt lakitud ja ripsmed värvitud. Hüvasti stereotüüpidele, võiks Viiese pere naiste kohta öelda.

Kokku majandatakse koos naabritega 400 hektaril Pärnumaal, kasvatatakse nisu, otra, hernest. „Selle aasta kohta oli viljasaak väga hea,” tõi Pille välja.

Talus elab koos neli põlvkonda: Aivi ema, Aivi, tütred Pille ja Kadi koos elukaaslastega ning nende lapsed. Pesamuna Margit käib koolis, ent on igati talus abiks. Pille on Olustveres taimekasvatust õppinud ning sama õpib praegu Kadi, kel on unistus talu juures mahedaid maitsetaimi kasvatama hakata.

Naiste ellusuhtumine on niivõrd humoorikas ja positiivne, et seda särtsu jagub tükiks ajaks külalistelegi. Külalisi tallu jagub, sest kõik võetakse vastu. Peretütar Margit, keda parasjagu kodus polnud, kirjutas parima talu valijatele kirja, kus seisis muu hulgas: „Soovin vastata Teid piinavale küsimusele, et miks meie talu ei osalenud avatud talude päeval. Seda seepärast, et meie talu on avatud iga päev, 365 või 366 päeva aastas.”