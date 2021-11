Lähipäevad tulevad talvised ja tuisused

Tema sõnul näitavad kõik pikaajalised prognoosid, et talvekuud on pikaajalisest keskmisest mõõdukalt kuni väga soojad. “Kas ka nii läheb, eks näis, aga päris talve ärajäämist, nagu tunamullu juhtus, siiski ei paista. Samas, ega ekstreemsused ja anomaaliad ei ole kergesti ennustatavad, vaid juhuslikku laadi. Igatahes esmaspäeval tuli selle sügise kolmas esimene lumi, päris esimesena registreeriti 24. oktoobril Jõhvis vähest lund. Selliseid talvelaadseid päevi on kuu lõpus ja detsembri algul hulgi oodata. Küllap on palju libedust, jäidet ja kiilasjääd!” lisas ta.

Riigi ilmateenistuse andmetel jõuavad reede õhtupoolikul Lõuna-Eestisse madalrõhuala põhjaserva lume- ja lörtsipilved. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+6, hommikul langeb 0°C ümbrusse, päeval oluliselt ei tõuse, pärastlõunal langeb alla 0°C ja teed muutuvad väga libedaks.

Nädalavahetuse liiklustingimused on talvised.

Laupäeval (27.11) tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhuala ja laieneb üle Põhja-Eesti, kus pilvi on vähe ja ilm sajuta. Kirde- ja põhjatuul on tasane. Õhutemperatuur langeb kuni -5°C-ni, vaid saarte rannikul jääb plusspoolele. Samal ajal aga jõuab Leedu lõunapiirile madalrõhuala ja selle põhjaservas sajab Lõuna-Eestis lörtsi ja lund, enne südaööd ka vihma.

Päeval liigub madalrõhuala põhja poole ning kirdetuul tugevneb. Lumesadu liigub aeglaselt põhjapoole, kuid Mustee-Pärnu joonest kaugemale ei tohiks jõuda, samuti võib Soome lahe kohal pilvi areneda ning põhjarannikule lund tuua. Õhutemperatuur on 0..-3°C, saarte rannikul kuni +1°C.

Pühapäev (28.11) saab madalrõhuala lõunast jõudu juurde ja lumesadu vallutab hommikuks kogu maa. Kirdetuul on väga tugev, eriti just saartel ja põhjarannikul, kus puhangud võivad ulatuda üle 20 m/s, ka sadu on paiguti tugev ja tuiskab, pärastlõunal Lõuna-Eestist alates sajuvõimalus väheneb ja õhutemperatuur tõuseb plusspoolele ning sadu tuleb kohati alla lörtsina. Õhutemperatuur on öösel -2..-6, tuulele avatud rannikul on 0°C lähedal, päeval 0..-5, õhtul tõuseb Lõuna-Eestis +1°C-ni. Teeolud on lumesaju, tuisu, halva nähtavuse ja Lõuna-Eestis üle 0 kraadi tõusva temperatuuri tõttu väga keerulised.

Esmaspäeval (29.11) liigub järgmine madalrõhuala Poola kohalt üle Läti kirdesse. Öösel sajab kohati, päeval kõikjal sisemaal lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ning kohati on sadu tugev. Tuul on öösel nõrgem ja puhub idakaarest, päeval pöördub kirdesse ja põhja ning tugevneb taas. Õhutemperatuur on öösel 0..-4°C, saarte rannikul kohati +2, päeval on -1..+2°C.

Teisipäeval (30.11) jätkab madalrõhkkond aeglaselt teekonda Venemaale Öösel sajab lund ja lörtsi, päeval enamasti lund ning sadu on tihe, tuiskab. Õhutemperatuur on öösel 0°C ümber, pärast südaööd hakkab loode poolt alates langema ja pärastlõunaks on langenud -1..-5°C-ni.