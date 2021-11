Mis vahe on jäitel ja jäävihmal?

Mõnikord toovad kihtsajupilved omapärase laussajuliigi, milleks on jäävihm. Seda sajab siis, kui pilvede ja maapinna vahel on piisavalt paks soe õhukiht, kus lumi sulab, kuid maapinna lähedal külm õhukiht, kus tekkinud vihm hakkab uuesti külmuma. Seetõttu sajab sageli jäävihma puhul segamini tavalisi vihmapiiskasid koos jääterakestega, mille sees võib olla külmumata vett.

Tavaliselt moodustub maapinnale ja esemetele, mille temperatuur on alla 0 °C, jääkiht, mis on ülimalt libe. Kui see tekib maapinnale, siis nimetatakse seda kiilasjääks, kui esemetele, siis jäiteks. See jääkiht võib tekkida ka siis, kui õhutemperatuur on just tõusnud üle null kraadi, sest maapind või objektid pole veel üle null kraadi jõudnud soojeneda. Jäide ja kiilasjää on väga tüüpilised ilma sulalemineku ja sooja frondiga seoses.

Niisiis, jäidet või kiilasjääd põhjustab udupiisakeste või vihma külmumine allajahtunud (alla 0 °C) olekus maapinnale või esemetele.

Mõnikord öeldakse, et sajab jäidet. Selline suupärane ütlemine pole siiski õige – sadada võib ikka kas allajahtunud ehk jäätuvat vihma või jäävihma, mis võib olla teatud juhtudel jõudnud täielikult jäätuda, tekivad jääkuulikesed. Jäävihma sajab iseloomuliku sahinaga, nii et üksnes kuulmise järgi võib sellest aru saada. Igal juhul viitab see tugevale inversioonile: teatud kõrguses on väga soe õhk, samas kui maapinna lähedal on väga külm.

Kui tekkinud jääkiht on õhumullikestest vaba (tekib jämedamate vihmapiiskade korral), siis on see läbipaistev. Kui jäitesse või kiilasjäässe jäävad sisse õhumullikesed ja –tühimikud, näiteks udupiisakeste või uduvihma külmudes, on tulemuseks läbipaistmatu, aga vähem ohtlik kiht.

Ladestuse paksus ja sageli ka olemasolu sõltub tuulest: eelkõige tekib jäide sellele eksponeeritud külgedele, hiljem võib tekkida ka tuule eest varjatud külgedele.

Nii jäide kui ka kiilasjää on väga ohtlikud, sest ladestus on sageli äärmiselt libe ja võib soodsatel tingimustel isegi kümneid sentimeetreid pakseneda. Seetõttu võib jäide põhjustada puude murdumist, kommunikatsiooniliinide katkemist jms.