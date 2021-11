Uus nädal tuleb vesine: sajab nii vihma, lörtsi kui lund

Milline ilm on aga lähipäevadel? Riigi ilmateenistuse andmetel hakkas reede südaöö paiku on merelt liikumas uus väike pööris, mis tõi mitmele poole lörtsi ja vihma. Päeval on sajuhooge kohati, kuid juba pärastlõunal läheneb Põhjalahelt uus osatsüklon ühes tiheda vihma ja lörtsisajuga. Suurema osa ajast puhub mõõdukas läänekaare tuul, kuid õhtul tugevneb saartel kiiresti lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, rannikul kuni +5°C, päeval on +2..+5, saartel ja läänerannikul +6..+10°C.