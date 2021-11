Eesti tarbija ootab pikisilmi kohalikku lihaalternatiivi

„Võtsime kohe eesmärgiks, et tahame pakkuda alternatiive sojale ja nisule, sest need on suured allergeenid. Ühtlasi ka jätkusuutlikkust silmas pidades ei ole mõistlik kuskilt kaugelt sojat sisse tuua, et sellest siin lihaalternatiive valmistada. Peaksime hoopis väärindama kohalikke põllukultuure,” rääkis toiduteadlane ja MTÜ-s Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster lihaalternatiivide eest vastutav Mari-Liis Tammik.

Kuidas aga hernest, odrast või põldoast lõpuks lihataoline mass saadakse? Tammiku sõnul on kõige baasiks ekstrudeeritud taimsed valgud. „Kõigepealt võtame näiteks herned, kuivatame ja jahvatame need, seejärel võtame sealt välja valgulise komponendi. Saadud valgupulbri sisestame ekstruuderisse, mille tulemusel tekib kiuline struktuur. Kui see struktuur vee või maitselahusesse panna, saame toormaterjali, mida kasutatakse burgerites, lihapallides ja teistes analoogtoodetes,” rääkis ta.

Tammiku sõnul on turu-uuringud näidanud, et uuenduslikele taimsetele toodetele on Eestis turgu nii veganite kui ka fleksitaarlaste seas. Viimased on inimesed, kes küll liha söövad, aga soovivad selle tarbimist vähendada. „Nemad tegelikult juba otsivad turult alternatiivseid tooteid ning on märku andnud, et tahavad, et need oleksid kodumaised,” kõneles Tammik.