Lamba- ja kitsekasvatajad loodavad loomade arvu pöörata taas kasvule

“Meie lambakasvatust on aastaid räsinud väga madalad loomade kokkuostuhinnad ja sektori väiksus. Siiski teeb rõõmu, et lamba- ja kitseliha tarbimine Eestis on muutumas järjest populaarsemaks,” rääkis Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu tegevjuht Vallo Seera.

PRIA andmetel on Eestis novembri alguse seisuga 66 772 lammast ja 4267 kitse. Viimastel aastatel on vähenenud lammaste arv karjades ja ka lambakasvatajate arv.

„Lambakasvatuse positiivse arengu eelduseks on stabiilsuse saavutamine toodete müügihinnas ja ühistegevus, et katta turu vajadusi. Viimase aasta eluslammaste kokkuostuhinna tõus on mõnevõrra tõstnud lambakasvatajate tulu, kuid toodete väärindamisel on veel pikk tee käia,“ ütles Seera.