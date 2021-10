Uuel nädalal vihmavarjuta välja minna ei tasu

Edela- ja läänetuul on väga tugev, hilisõhtul tõmbub pisut tagasi. Öine miinimum langeb alla 5°C, kuid jääb ikka plusskraadidesse, rannikul langeb 10°C lähedale, päevane temperatuurifoon on vahemikus 8..11°C.

Pühapäeval (17.10) kaugeneb madalrõhkkond Valge mere ümbrusse ja selle kauges edelaservas on meil öösel enam sajuhooge, päeval vaid üksikuid. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva all sisemaal 0°C lähedale, pilvisemais paigus ja rannikul jääb üle 5°C, päeval on 6..10°C piires.