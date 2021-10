Järjest rohkem inimesi taotleb väikelaevajuhi luba

"Liigume rekordigraafikus," kinnitas Transpordiameti liikuvuse korraldamise teenistuse direktor Joel Jesse, kelle sõnul väljastati mullu terve aasta jooksul 2147 esmast väikelaevajuhi tunnistust. Viimastel aastatel on välja antud tunnistuste arv stabiilset kasvutrendi näidanud.

Juunis kirjutas Maa Elu, et ka nõudlus veesõidukite ostu vastu on erakordselt suur. „Eelmisel aastal hakkas veesõidukite nõudlus tõusma, aga et see kasvab hüppeliselt sellelgi aastal, ei osanud oodata. Väikelaevu valmistatakse tellimise alusel. Detsembrist veebruarini telliti meie kaudu sama palju väikelaevu kui terve eelmise aasta jooksul kokku,” kommenteeris JMK Marine juhataja Kalle Kütt toona.

Et juhtida väikelaeva, mille purjepind on üle 25 ruutmeetri või mootori võimsus üle 25 kW, peavad Eestis need vajalikud teadmised ja oskused olema tõendatud väikelaevajuhi tunnistusega. Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused saab omandada kursustel või iseseisvalt.

Julgelt pooled kursuse läbinutest ja väikelaevajuhi tunnistuse saanutest kinnitavad samas, et ei soovigi otseselt lähiajal veesõidukit omada. Inimesed on saanud lihtsalt aru, et selline vabaajaveetmise viis on palju nauditavam ja ohutum, kui tunda reegleid ning olla teadlik, kuidas ohtusid vältida.

Ka juhul, kui kasutuses oleva veesõidukiga liiklemiseks pole juhiluba nõutud, tuleb väikelaevajuhi koolituse läbimine kasuks. Et hädaolukorras oleks olemas oskus õigesti käituda, tuleb läbida esmaabikoolitus ja raadioside operaatori kursus.