Veesõidukite nõudlus on enneolematult suur

„Teoreetiliselt saab ju kolm lauda kokku lüüa ja öelda, et mul on paat. Ehituspoodideski müüakse täispuhutavaid aeru­paate, millega saab mitu meest kalda ääres kala püüda, aga arvele neid võtta ei saa ja pigem on need ikkagi mänguasjad või paremal juhul vee­spordivahendid. Tuleb arvestada, et laevatatavale veele nendega minna ei tohi ja kasutusvõimalused on väga piiratud. Terminoloogiliselt pole väikepaati tegelikult olemaski. Arvestus algab väikelaevast, mille pikkus on vähemalt 2,5 meetrit, mida saab võtta arvele väikelaevaregistrisse, millel on keretähis ja sertifikaat. Need võivad samuti täispuhutavad olla, aga ametlikult on need juba väikelaevad,” selgitas osaühingu Baltic Cruisers juht Olle Uussaar.