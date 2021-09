Uus nädal toob hallaohu ja tugeva tuule

Riigi ilmateenistuse andmetel püsib laupäeval (18.09) Põhja-Euroopa kohal oleva kõrgrõhuala ja lõuna poolt survet avaldava madalrõhuala vastasseis. Ida- ja kirdetuul on ikka tugev. Tuule tugevnemine loob soodsamad tingimused laiguti pilvede hajumiseks. Õhuvool kannab kirde poolt külma juurde, öö on hallaohuga, päevane temperatuurifoon kerkib 9..13°C-ni.

Pühapäeval (19.09) tugevneb nii Euroopa põhjaaladel valitsev kõrgrõhuala kui lõunapoolne madalrõhuala ning kahe rõhuala piirimail puhub Eestis ikka tugev kirdetuul, mis ei vaibu veel ka esmapäeval (20.09). Taevas võib üsna halliks jääda ja esmapäeval võib Eesti põhjaosas ka veidi vihma sadada. Kirdevoolus lisanduvas külmas õhumassis on öösel hallaoht suur, päevasooja ülempiir jääb 10..12°C lähedale.

Esmaspäeval on öösel sisemaal selgem, saartel ja rannikul enamasti pilvine, aga olulise sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on kuni 10°C.

Päeval on ennelõunal mandril muutliku pilvisusega, pärastlõunal kõikjal enamasti pilvine ilm. Põhjarannikul võib kohati veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on 7..11°C.

Teisipäeval (21.09) madalrõhkkond veidi taandub ja kõrgrõhkkonna mõju tugevneb. Tugevamat kirdetuult on veel põhiliselt põhjarannikul. Suuremat sadu ei tule, kuid põhjarannikul võib veidi vihma sadada. Öö on õhus nappide plusskraadide ja maapinnal hallaohuga, päevane temperatuurifoon jääb valdavalt alla 10°C.

Kolmapäeval (22.09) kõrgrõhkkonna mõju tasapisi väheneb ja kohatiste vihmahoogude võimalus suureneb ning seda eelkõige Eesti põhjapoolses osas. Tuul vaibub, aga ilm on endiselt väga kõle.

Neljapäev (23.09) on veel samuti väga jahe ja hallaoht on suur. Öö on eemalduva kõrgrõhuvööndi mõjul rahulik, päeval läheneb lääne poolt madalrõhkkond ja lõunatuul tõuseb tugevaks. Suuremat sadu veel ei tule.