Öökülmaohule järgnevad suviselt soojad päevad

Riigi ilmateenistuse andmetel kaugeneb laupäeval (4.09) madalrõhkkond Venemaa põhjaalade poole, aga selle lääneserv ulatub veel Läänemere äärde. Öösel on saju võimalus väiksem, päeval on lühiajaliste vihmahoogude tõenäosus aga üsna suur. Loodetuul annab veidi järele, puhanguid on kuni 15 m/s. Õhuvool pöördub loodesse ja lisandub jahedust. Õhutemperatuur on öösel 4..9, rannikul kuni 12, päeval 10..14°C.

Pühapäeval (5.09) tugevneb Skandinaavia lõunaosa ja Läänemere kohal kõrgrõhuala, samal ajal püsib Venemaa kohal madalrõhuala elujõulisena. Nende kahe vahel kannab valitsev loodevool külma juurde. Õhutemperatuur on öösel 2..7, maapinnal langeb 0..-2°C-ni, rannikul jääb veidi üle 10°C ümber, päeval 9..13°C. Loode- ja põhjatuul nõrgeneb. Selgemat taevast on enam öösel, päev on pilverünki, aga suuremat sadu neist ei tule.

Öö vastu esmaspäeva (6.09) on kõrgrõhkkonna servas õhukese pilvekihiga, aga rahulik ja väga jahe, maapinnal on hallaoht. Päeval laieneb Soome madalrõhkkonna serv, õhuvool pöördub ka Läänemere ääres läände ja meile jõuab pisut soojemat õhku ning õhutemperatuurifoon tõuseb 12..15°C-ni, Lääne-Eestis võib veel paar kraadi kõrgemale tõusta. Tuul pöördub läänekaarde ja on mõõdukas. Päeva peale lisanduvaist pilvedest võib sajuhooge tulla.

Teisipäeval (7.09) ulatub lõunapoolne kõrgrõhuala üle Leedu ja Läti, samal ajal Soomes on mõjusam madalrõhuala. Eesti jääb kahe rõhuala piirimaile. Vihmahooge on enam päevasel ajal. Tuul pöördub edelase ja tugevneb. Öine miinimum jääb läänepoolsetes maakondades 10°C ümbrusse, Eesti idaservas võib veel alla 5°C langeda, päevasoe kerkib juba laialdaselt üle 15°C.

Kolmapäeval (8.09) on kõrgrõhuala mõjusam ja saju võimalus üsna väike. Läänekaarest lisandub sooja ning öine õhutemperatuur jääb 10°C ümbrusse, päevased maksimumid kerkivad 20°C lähedale. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul.