Ilm teeb uuel nädalal suvisema pöörde

Riigi Ilmateenistuse andmetel jääme nädalavahetuseks lõunapoolse madalrõhuala põhjaserva, millele põhja poolt avaldab vastuseisu kõrgrõhuvöönd. Nii on kirdetuul jätkuvalt üsna jõuline ja ida- ning kaguvoolus saabuvad meile üha uued ja uued vihmarasked pilvemassid, aga ka soojem õhumass.

Laupäeva (28.08) öösel on Põhja-Eesti pilvi vähe ja ilm sajuta, Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati sajab vihma, eriti vihmane on öö Saaremaal.