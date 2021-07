Esmaspäeval saabuvat palavust jagub nädalaks

“Perutav suvi on nüüd tuure maha võtnud ja pakub meile mõõduka suvesoojaga nädalat. Nädalaid kestnud tavatu kuumuse tõttu võib praegune ilm mõjuda päris kõledana, ometigi on see Harju keskmine südasuvi. Siiski ilm selliseks ei jää, vaid uuel nädalal on 32kraadine palavus tagasi,” kirjutas meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.