Praegu on parim aeg vaadelda helkivaid ööpilvi

Helkivatel ööpilvedel eristatakse välimuse alusel mitut vormi ja neil omakorda alamvorme. Need on järgmised. Vorm 1: õrnad pilvetriibud, mis sarnanevad kiudpilvedega (Cirrus fibratus). Vorm 2: see sarnaneb korratute kiudpilvedega (Cirrus intortus) ehk on pikkade triipude ja ribadena (vöödid), mis võivad murduda, omavahel põimuda ja moodustada kogumeid. Jagatakse veel omakorda kaheks vormiks, millest esimesel juhul on triipude ja kogumite servad ühtlased (difuussed), aga teisel väga teravate servadega. Vorm 3: virved ja lained, mis jagatakse samuti kaheks alamvormiks. Esimesel juhul on tegu pigem lühikeste ja kitsaste triipudega, ent teisel juhul on selgelt jälgitavad lained (nagu Cirrus/Cirrocumulus undulatus). Vorm 4: see on mitmesuguste keeristena ja harva isegi ringjate moodustistena, millel keskosa on tume. Jagatakse koguni kolmeks alamvormiks, millest esimesel juhul on keerised üsna vähearenenud ja võivad laineid meenutada, kuid teisel juhul on keerised paremini välja kujunenud ja kolmandal juhul on keerised suured, vahel rõngjate moodustistena ja keeruka struktuuriga.