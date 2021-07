Uus nädal toob rekordkuumusele leevendust

Mida toob aga edasine suvi? “Praeguse seisuga on prognoosis teatav läänevoolu läbimurre, mis peaks tõrjuma tavatu palavuse lõuna poole. Kas see on nüüd lõplik murdepunkt, mis jagab suve kaheks, või ajutine kõrvalekalle rekordilisest palavusest, pole kirjutamise hetkel veel teada,” lisas ta.

Riigi ilmateenistuse andmetel laieneb laupäeval (17.07) Skandinaaviast juba uue kõrgrõhuala serv üle Eesti ning selginev taevas öösel sajuks võimalust ei anna. Päeva jooksul mõni arenev pilv võib pärastlõunal lokaalse sajuhoo tuua ning seda eelkõige Lõuna-Eestis. Tuul puhub põhjakaarest, põhjarannikul on puhanguid kuni 12 m/s. Öine temperatuur langeb alla 20°C, päikeselise päevaga aga tõusevad termomeetrinäidud 26..31°C-ni, vaid Hiiumaa ja mandri põhjarannikul on jahedam.

Pühapäev (18.07) tuleb kõrgrõhuala servas enamasti selge ööga ja sajuta. Vaid Eesti lõunaservas võib hoog vihma tulla. Päeval läheneb Soomest madalrõhulohk ja tingimused muutuvad rünksajupilvede arenguks soodsamaks ning pärastlõunal sajab mõnel pool sisemaal hoovihma ja on äikest. Tuul on öösel nõrk, päeval tugevneb edelatuul puhanguti 13 m/s, õhtul pöördub saartel läände ja loodesse. Õhutemperatuur on öösel 13..18, rannikul kuni 22°C, päeval 26..30°C, rannikul on jahedam.

Tuul pöördub kõikjal loodesse ja tugevneb ning õhumass vahetub värskema vastu.

Esmaspäeva (19.07) öösel liigub madalrõhulohk üle Eesti, millega kaasnevad vihmahood on aga üsna nõrgad ja kuivusele olulist leevendust need ei too. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja tugevneb ning õhumass vahetub värskema vastu. Õhutemperatuur on öösel 13..18, rannikul 20°C lähedal. Päevaks tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ning suuremat sadu ei tule. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur on 20..24°C.

Teisipäeva (20.07) öö on kõrgrõhkkonna servas võrdlemisi selge taevaga ja sajuta ning mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on 10..15, rannikul kuni 18°C. Päeval läheneb Soome poolt uus madalrõhulohk ning soosib pilverünkade arengut, kohati võib ka hoog vihma tulla. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb 20..25°C-ni.

Kolmapäeva (21.07) öösel liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle Eesti, kuid sajuhulk võib taas kesiseks osutuda. Tuul pöördub läände ja loodesse ning on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on 11..15, rannikul kuni 18°C. Päev on tõusva õhurõhu foonil olulise sajuta. Loodetuul püsib tugevana. Õhutemperatuur on 20..23°C.