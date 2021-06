Tõhusa sääsepeleti kaks toimeainet on hindamisel

Hiljuti lõpetas Soome telkimis- ja välivarustuse jaemüügikett Patioaitta populaarse sääsetõrjevahendi Thermacell müümise pärast sotsiaalmeedias levinud väiteid, et seadmed võivad olla keskkonnale kahjulikud. Eriliselt on Soome meedias küsimusi tekitanud seadmes kasutatav aine alletriin, mis on tootja andmetel sünteetiline koopia looduslikust sääsetõrjeainest, mida on leitud krüsanteemidest.