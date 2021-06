Soome poekett loobus Eestis väga populaarse sääsetõrjevahendi müümisest

Otsus võeti vastu ettevaatusabinõuna, ütles Partioaitta tootejuht Markus Mäkinen Yle uudistele. Kett ootab praegu lisateavet toote keskkonnamõju kohta.

Kui väited seadme kahjulikkusest osutuvad alusetuks, kaalub jaemüüja seadme uuesti müükipanemist.

Seadmeid Soomesse importiva ettevõtte Proviter tegevjuhtTom Kreutzman rõhutas, et seade on heaks kiidetud Soome ohutus- ja kemikaaliameti poolt. “Juhiste kohaselt kasutatuna on seade inimestele, keskkonnale ja putukatele ohutu,” ütles Kreutzman ja lisas, et ettevõte on teadlik ainult ühest jaemüüjast, kes on tooted müügilt kõrvaldanud. “Samuti pole mulle laekunud infot, mis oleks vastuolus sellega, mida me toote kohta räägime,” tõi ta välja.

Seadmes tõrjeainena kasutatav alletriin on tootja andmetel sünteetiline koopia looduslikust sääsetõrjeainest, mida on leitud krüsanteemidest.

“Need on ohtlikud kemikaalid,” ütles Jyväskylä ülikooli keemiaprofessor Petri Pihko Yle-le. “Kuigi see pole inimesele ohtlik, on see aine kaladele, konnadele ja tolmeldavatele putukatele väga ohtlik."

Pihko lisas, et spetsialistid on kahtluse alla seadnud, kas neid aineid on tõesti vaja kasutada, ja tema ise seadet ei kasuta.