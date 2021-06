Nädalavahetuse vihmahood toovad paariks päevaks jahedama ilma

Riigi ilmateenistuse andmetel on laupäeva (12.06) öö mandril sajuta, laialdaselt selge taevaga ja nõrga lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on 9..14°C. Saartele lisandub pärast keskööd pilvi ja lõunatuul muutub tuntavamaks ning õhutemperatuur jääb 15°C ümbrusse.

Päeval laieneb üle Läänemere madalrõhkkonna serv ning saartel tõmbub taevas paksemasse pilve, jõuab tihedam vihmasadu, mis edasi läänerannikule liigub. Mandri sisealadel koguneb jõudsalt rünksajupilvi. Sajab hoovihma, on äikest. Õhtu poole liigub laussadu Lääne-Eestist edasi ida poole. Lõuna- ja edelatuul ulatub puhanguti 12-13 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 15..18, mandril 19..24°C, õhtul ilm jaheneb.

Pühapäeval (13.06) liigub madalrõhulohk Eesti kohalt aeglaselt ida poole. Saartel on vihma võimalus juba väiksem, mandril on laialdaselt vihmahooge.

Esmaspäeval (14.06) liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Pilvi on vähe ja ilm sajuta. Öö on veel tugeva loodetuulega, päeval puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval tõuseb 20°C ümbrusse, rannikul on jahedam.