Lähipäevad rõõmustavad tõelise suvesoojaga

Seetõttu olid sajud mais tema sõnul väga suureks abiks, sest aktiivsel taimekasvuperioodil on vett väga vaja. “Metsade tuleohtlikkus pole veel jõudnud suureks paisuda, aga see on ilmselt nädala küsimus,” lisas ta.

Päris olematu vihmavõimalus tema sõnul siiski ei ole, aga see on väike ja arvatavasti vaid mõne üksiku hoovihmana ehk enamik kohti vihma ikkagi ei saa. “Öökülmaoht on nüüdseks möödas ja võib kergemalt hingata. Öösiti on tõenäoliselt siiski alla 10, aga päeviti üle 20 kraadi sooja,” kinnitas ta.

Riigi ilmateenistuse andmetel ulatub nädalavahetusel (5.-6.06) kõrgrõhuala servaga ikka üle Eesti. Ööd on selgemad ja sajuta ning nõrga põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur on 7..12°C.

Venemaal püsiva madalrõhkkonna mõjul muutub aga atmosfäär ka Balti riikides ebapüsivamaks ja päeva jooksul arenevaist rünkpilvedest sajab pärastlõunal kohati hoovihma. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest ja on enamasti nõrk, pühapäeval muutub pisut tuntavamaks. Õhutemperatuur tõuseb 20..25°C-ni, meremõjuga rannikul on jahedam.

Esmaspäeval (7.06) jääme läänepoolse kõrgrõhuvööndi ja ida pool püsiva madalrõhuala piirimaile ning suurt muutust ilmas ei toimu - öö ja hommikupoolik on selgemad ja enamasti sajuta, pärastlõunaks arenevaist pilvedest sajab kohati, õhtu poole laialdasemalt hoovihma, üksikuis paigus võib ka äikest olla. Tuul puhub läänekaarest ja püsib võrdlemisi nõrgana. Õhutemperatuur langeb öösel 10°C lähedale, päeval tõuseb 20..25°C-ni, meremõjuga rannikud on märksa jahedamad.

Teisipäeval (8.06) õhurõhuväljas suurt muutust ei toimu. Öö on selgem ja sajuta. Päeval aga atmosfääri ebapüsivus suureneb ning rünksajupilvede arenguks muutuvad tingimused soodsamaks ning õhtupoolsel ajal võib mandril mitmel pool vihmahooge olla, on äikeseoht. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuuri öine madalaim piir jääb enamasti üle 10°C, päevasoe kerkib 20..25°C-ni, meremõjuga rannikul kuni 15°C.