Juuni võib tulla põuane

Põud tekib sellest, et pikka aega ei ole sademeid, mis on põhiliseks vee varustajaks maismaal. Kuna mai oli sajune, siis praegu pinnases vett jätkub ja põhjaveetase on suhteliselt kõrge, seega võib esialgu rääkida meteoroloogilisest põuast, mis tähendab, et sademeid on teatud perioodi vältel pikaajalise keskmisega võrreldes tunduvalt vähem. Ühtne definitsioon puudub, sest see sõltub koha geograafilistest jt iseärasustest, aga meil Eestis võiks piiriks olla umbes kaks nädalat. Peale selle räägitakse põuast tavaliselt taimekasvuperioodil. Ka talvel võib põud olla, aga see saab meil ilmselt olla meteoroloogilises tähenduses ehk nädalate kaupa ei saja kübetki lund ega piiskagi vihma, sest madala temperatuuri tõttu on talvel auramine nii väike, et veepuudust ei jõua isegi sademete pikaajalisel puudumisel tekkida.