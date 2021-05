Juuni alguse kuivad ilmad võivad teed rajada põuale

“Kui see nädal on veel vesine, siis paistab, et kuu lõpp toob kuiva ja selge ilma. Esialgu on ilm päris jahe, kuid läheb juuni alguses soojemaks. See võib tähistada põuaperioodi algust, nii et praegune vihm on põua ennetamiseks või vähemalt edasilükkamiseks hädavajalik. Tugevaid öökülmi ega lund, nagu mõnel aastal juhtunud, ei paista. Aga rannahooaja ametlik algus 1. juuni paistab ühtivat üpris hästi suveilmade uuesti tulekuga,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.