Tähtsa rolliga tsinki keha ise ei tooda

Tsink on keskne mineraalaine inimese arengus, kasvus ja paljunemises, seepärast leidub seda kõigis keha kudedes ja vedelikes. Enamik tsingist asub luudes ja skeletilihastes, kuid võib tulla üllatusena, et suurim tsingi kontsentratsioon on silma võrkkestas ning meestel eesnäärme- ja seemnevedelikus. Tähtis on teada, et inimese keha ei suuda ise tsinki toota, mistõttu on seda vaja regulaarselt toidust saada.