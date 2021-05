Kuivemat ilma on loota alles juuni alguses

Päeval laieneb Taani vete kohalt uus madalrõhkkond Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail areneb rünksajupilvi lisaks ja sajuhooge on laialdaselt. Tuul pöördub lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur tõuseb 13..16°C-ni.

Pühapäeval (23.05) liigub madalrõhkkond Skandinaavia lõunaosa kohale ja laieneb üle Läänemere idaranniku. Öösel on sadusid põhiliselt Eesti idaservas, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 4..9, Ida-Eestis kuni 11°C. Päeval soosib madalrõhuala mõjusfäär tõusvates õhuvooludes rünksajupilvede arengut ning siin-seal tuleb hoog vihma. Tuul pöördub läänekaarde ja muutub pisut tuntavamaks. Õhutemperatuur on 12..17°C.