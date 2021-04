Kosutavat suvesooja pole loota enne juunit

“Suvisest soojast on asi väga kaugel, nii et kui päikese toel puudutab õhutemperatuur 10 kraadi piiri, on juba päris hästi,” sõnas ta.

Kui jahe ilm häirib ja tekitab igatsust suvesooja järele, siis võiks tema sõnul mõelda sellele, et ehk ongi hea, sest suveks jääb rohkem sooja. “Nii et las olla praegu lumed ja külmad ära. Arvan, et mais ei tule siiski suurt sooja, vaid see jääb juunisse. Loodusele võib see hea olla, sest hoiab suure põua ära,” lisas ta.

Riigi ilmateenistuse andmetel tõuseb laupäeval (1.05) õhurõhk ja kõrgrõhkkonna mõju tugevneb. Öö on võrdlemisi selge taevaga ja sajuta. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur langeb sisemaal -2..-3°C-ni, meretuulega rannikul paar-kolm kraadi üle 0°C.

Päeval areneb jõudsalt rünkpilvi, millest aga vaid mõni üksik ka lühiajalise vihmahoo võib maha jätta. Läänekaare tuule puhanguid on rannikul kuni 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 7..10°C-ni, rannikul on jahedam.

Pühapäeval (2.05) jätkub aeglane õhurõhu tõus. Öö on uuesti selgem ja sajuta ning mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur langeb sisemaal -3..-4 kraadini, rannikul jääb plusspoolele. Päeval areneb aga rünkpilvi ja mõni neist võib ka lühiajalise vihmarabina alla saata. Õhutemperatuur tõuseb sisemaal 9..12°C-ni, rannikul jääb 5°C piirile pidama.

Esmaspäeval (3.05) tõmbub kõrgrõhuvöönd pisut eemale ja lõuna poolt läheneva madalrõhkkonna serv laieneb Eestini. Tuul pöördub kirdesse ja põhja ning tugevneb. Uute andmete kohaselt kattub taevas vaid Kagu-Eestis pilvedega, mis ka vihma toovad. Suuremal osal Eestist aga on pilvekiht õhuke ja ilm sajuta. Õhutemperatuur on öösel -1..+4 ja kui Lõuna-Eesti pilvisemaks tõmbub, siis jääb seal +5°C ümbrusse, päeval tõuseb 7..12°C-ni.

Teisipäeval (4.05) kaugeneb madalrõhkkond ühes sajupilvedega Venemaa keskoblastite poole. Põhjakaarest kanduvas õhumassis on niiskust vähe, ilm sajuta ja sel juhul ka laialdaselt selge taevaga. Tuul puhub öösel põhjakaarest, päeval nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0°C lähedale, põhjakaare tuulele avatud rannikul on kuni +4, päeval tõuseb 8..13°C-ni.

Kolmapäeval (5.05) läheneb Skandinaaviast uus madalrõhkkond ja võtab Läänemere õhuruumi oma valdusse, tõstab lõuna- ja kagutuule tugevaks ning katab taeva pilvedega. Saartel hakkab öösel vihma sadama ja sadu laieneb päeva jooksul üle maa.

Õhutemperatuur jääb öösel lääne pool plusspoolele, Ida-Eestis langeb 0°C ümbrusse (-1..+1°C), päeval tõuseb 7..10°C-ni ja kui idaserva alles vastu õhtut vihmapilved jõuavad, siis seal jõuab enne seda veel paar kraadi kõrgemalegi tõusta.