Kevadine udu toovat kolmeks päevaks külma

Oleme mai kui võimsama kevadkuu lävepakul. Võib öelda, et udu kuulub praegusel ajal nn külmade nähtuste alla, sest tekib tugeva jahtumisega või külma veekogu ääres (peamiselt meri). Udu on aluspinda puudutav pilv, milles kokkuleppeliselt on horisontaalne nähtavuskaugus alla 1 km; kui see on üle selle, aga õhus hõljuvate veetilkade või jääkristallide tõttu ikka alla 10 km, on tegu uduvinega.

Udusid on mitut liiki. Need jaotatakse kahte suurde rühma: frontaalsed ja õhumassisisesed. Õhumassisisesed udud jaotatakse omakorda jahtumise tagajärjel ja auramise tagajärjel tekkivaks. Jahtumise tõttu tekivad radiatsiooniudud, advektiivsed, advektiiv-radiatsioonilised ja nõlvade udud.

Kuid aprillis ja mais on üsna tüüpiline, et udu tekib ja püsib veekogude kohal ja rannikualadel. Tegemist on advektsiooniuduga. Selline mereudu võib vaatamata päikese tugevale soojendavale mõjule püsida terve ööpäeva, sest külm merevesi soodustab stabiilset kihistust, st tõusvaid õhuvoole ei teki. Selline olukord tekib siis, kui saabub soe ja niiske õhumass, mille alumine osa jahtub külma vee mõjul piisavalt, et saaks tekkida udu.

Üks ekstreemsemaid juhtumeid oli 2013. a mais, kui selline advektsiooniudu püsis nädalaid merel, jõudes mõnel pool peaaegu püsivalt ka rannikualale. Vanarahvas on tähele pannud: „Sügisene udu tähendab kolmeks päevaks sooja, kevadine udu – kolmeks päevaks külma.” Jah, tõepoolest on sügisel tavalisim advektiivse ja radiatsioonilise (jahtumis-)udu kombinatsioon, mis tähendab, et soe õhumass liigub külma aluspinna kohale ja jahtub altpoolt tugevasti, kuni tekib kondensatsioon. Aga kevadel ja suve hakul on ööd lühikesed: jahtumiseks pole kuigi soodsaid tingimusi. Kui siiski see toimub, peab olema tegu kas märkimisväärse ilmamuutusega või merel tekkiva advektsiooniuduga, mida vanarahvas ilmselt peabki silmas.