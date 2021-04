Doktoritöö: lehmakarja tasub vähem grupeerida

Lehm. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

26. aprillil kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Maria Soonberg oma filosoofiadoktori väitekirja teemal "Grupeerimise mõju piimalehmade käitumisele ja heaolule. Regrouping effects on behaviour and welfare of dairy cows". Töös uuriti, kuidas mõjutab loomade pidamine nende käitumist ja heaolu.