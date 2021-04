Toidutootjad soovivad kindlust, et vaktsiin jõuab peagi ka nendeni

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tunnustab valitsuse samme COVID-19 vaktsineerimise kava uuendamiseks ning loodab, et see annab selgema ülevaate vaktsineerimise korraldamise põhimõtetest ja prioriteetidest.

„Koda on sel aastal korduvalt pöördunud erinevate valitsusasutuste poole palvega nimetada põllumajanduses ja toidutootmises tegutsevad töötajad eelisvaktsineerimise nimekirja kui Eesti toidujulgeoleku eest hoolt kandvad töötajad. Prioriteetide seadmine vaktsineerimisel on väga oluline, arvestades, et vaktsiine napib ja nende tarned on ebakindlad,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Kahjuks on viiruse levik põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete töötajate hulgas toonud endaga kaasa tarneraskust ja üsna arvukalt juhtumeid, kus töötajate nappuse tõttu on tulnud tootmismahtu vähendada, töökorralduses teha drastilisi ümberkorraldusi või mõne tootmisüksuse töö lausa katkestada. Kuigi praegu on üldises plaanis suudetud olukorraga toime tulla, siis tulevikku vaadates on kriitilise tähtsusega, et suudaksime toidusektori kõige suuremad riskid eelisvaktsineerimise kaudu maandada,“ lisas Sõrmus.