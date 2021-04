Esmaspäev kosutab kevadsooja ja kirka päikesega

Ent on ka teine võimalus. “Juba paar kuud tagasi ütles Metsavana ehk Arvo Saidla, et tõeline kevad algab 10. aprilli paiku. Tõepoolest, 12. aprilli paiku võib sattuda väga soe õhumass 1–2 päevaks Eesti kohale. Selle juhtudes võib päevasoe kerkida üle 15 °C. Elame, näeme!” lisab ta.

Riigi ilmateenistuse andmetel liigub laupäeva (10.04) ööks madalrõhkkond Botnia lahe kohale ja päevaks edasi Skandinaavia põhjaosa poole ning selle surve veidi väheneb. Puhub edelatuul puhanguti 18 m/s, öö hakul rannikul veel üle 20 m/s. Madalrõhkkonna serva mööda liigub üle Eesti aeg-ajalt hoogsajupilvi, millest tuleb lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval 3..8°C.

Pühapäeva (11.04) ööks tõmbub madalrõhkkond Läänemere äärest eemale ja tugevneva kõrgrõhuharja mõjul on taevas selgem ja ilm sajuta. Tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 0..-4, rannikul kuni +1°C.

Päeval läheneb Taani väinadele madalrõhkkond, laieneb servaga üle Läänemere ja pöörab õhuvoolu enam edelasse, lõunasse ning soojem õhumass pääseb põhja poole liikuma. Läheneva soojema õhumassi eel pilved tihenevad, Liivi lahe ääres ja Eesti lõunaservas hakkab pärastlõunal vihma ja lörtsi sadama ning õhtu poole kandub sadu edasi põhja poole. Tuul pöördub idakaarde. Õhutemperatuur 6..10, meremõjuga rannikul ja ka sajupilvede all kuni 3°C.

Esmaspäeval (12.04) liigub madalrõhkkond üle Läänemere Soome poole ja selle idaserva mööda liigub Eesti kohale märksa soojem õhumass. Öö hakul sajab lörtsi ja vihma, pärast keskööd sadu lakkab. Tuul pöördub kagusse ja lõunasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Päev tuleb mandril sajuta ja kevadiselt kirka päikesega.

Päev tuleb mandril sajuta ja kevadiselt kirka päikesega, õhutemperatuur tõuseb üle 15°C. Saartel ja ka läänerannikul on pilvisem ja keskpäevast alates suureneb vihma võimalus, õhtul liiguvad sajupilved edasi sisemaa suunas. Õhutemperatuur on 5..10°C piires. Tuul on võrdlemisi tugev, puhub kagust ja lõunast, pärastlõunal pöördub saartest alates edelasse ja läände.

Teisipäeval (13.04) kaugeneb madalrõhkkond Koola poolsaare taha, selle järel pöördub õhuvool loodesse ning õhumass asendub uuesti jahedama. Öösel sajab õhumasside kokkupuuteala ümbritsevast pilvemassist vihma, pärast keskööd saartest alates sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur langeb hommikuks -1..+4°C-ni. Päev on tõusva õhurõhu foonil muutliku pilvisuse ja suurema sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare, mandril ka põhjatuul. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Kolmapäeval (14.04) liigub üle kõrgrõhuhari ja ilm on laialdaselt sajuta. Üksnes päeval läheneb lõuna poolt uus madalrõhkkond ja Eesti lõunaserva võivad vihmapilved jõuda. Tuul puhub põhjakaarest, on öösel nõrk, päeval pisut tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 3..9°C.