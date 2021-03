Hiiumaa ettevõtja soovib päästa Lapimaa haskisid

“Hiiumaa ettevõtjana käin sageli metsas tootearenduseks ideid kogumas, kaasas truu husky Elli. Selleks, et Lapimaal koeri magama ei pandaks, oleme ühinenud abistajatega. Iga HIID toote pealt annetame Eräsusi Huskies ettevõttele kelgukoerte toidu ja hoolduse tagamiseks,” on toodete soetajatel võimalus nii oma panus anda.

Maa Elu vahendas veebruarus, et tavaliselt leiab Lapimaal talvehooajal rakendust hinnanguliselt 5000–7000 kelgukoera, kuid sel aastal on seis ülimalt nukker. Mõni puhkusekorraldaja on ka juba avalikult öelnud, et kui kaalul on nende ettevõtete ellujäämine ja nad ei saa koerte pidamist enam endale lubada, tulebad loomad paraku magama panna.