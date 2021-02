Töötud kelgukoerad sõidavad Lapimaalt lõunasse tööle

Pandeemia tabas rängalt just Lapimaad, kus kohaliku turismiameti uuringu järgi tühistati eelmisel aastal enam kui 60 protsenti jõuluhooaja broneeringutest, vahendas Yle.fi.

Tavaliselt leiab Lapimaal talvehooajal rakendust hinnanguliselt 5000–7000 kelgukoera. Mõni puhkusekorraldaja on ka juba avalikult öelnud, et kui kaalul on nende ettevõtete ellujäämine ja nad ei saa koerte pidamist enam endale lubada, tulebad loomad paraku magama panna.