Eesti lehmakasvatajad saavad oma töö eest pea kõige madalamat hinda Euroopas

Hoolimata positiivsetest arengutest piima tootmises on põllumeestele väljakutseks piima kokkuostu madal hind, vahendab Statistikaameti veebileht.

Viimase viie aastaga on piimatoodang kokku kasvanud 8% ja toodang lehma kohta isegi 12%. Sellise produktiivsusega oleme koos Taaniga Euroopa Liidu (EL-i) kõrgeima piimatoodanguga riikide hulgas.

Samas oli selle aasta jaanuari seisuga Eesti piimatootjate poolt saadav keskmine kokkuostuhind 296,6 eurot tonni kohta (käibemaksuta ja transpordikuludeta). Sellest madalam hind oli Euroopa Liidu (EL-i) riikidest ainult Lätis, kus tootjad said jaanuaris piima tonni eest paar protsenti vähem ehk 291,8 eurot.

Kõigil teistel riikidel on piima kokkuostuhind Eestist kõrgem, sh on hind veidi kõrgem ka Leedul – 314,1 eurot tonni kohta.

Alla 300 euro tonni kohta on piima kokkuostuhind Eestis püsinud juba 2020. aasta maist. Veel möödunud aasta märtsis oli piima kokkuostuhind 314,24 eurot tonnist, juuniks langes see 13%, mis oli ühtlasi ka viimase viie aasta madalaim tase. Sellest alates on hind taas veidi tõusnud.