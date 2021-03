Tõelist kevadet ennustatakse 10. aprillist

“Talve ja kevade intensiivne võitlus sagedaste sulamis- ja külmumistsüklitega on kestnud enam kui kuu aega. Kuid nüüd paistab, et ülekaalu jäävad plusskraadid ja vihm. Aeg-ajalt märja lume ja alla 0 °C tuleb siiski veel mõnda aega arvestada. Ilmselt nädalavahetusel on õhusooja üle 10 °C. Tõelist kevadet on Metsavana lubanud 10. aprillist. Elame, näeme!” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik om aiganädalases Maa Elu ilmaloos.