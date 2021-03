Pühapäeval algab ilmarindel taas külmema õhu sissetung

Neljapäeva (4.03) öösel liigub üle madalrõhulohk ühes sajupilvedega, millest tuleb vihma ja lörtsi, pärast keskööd ka lund. Hommikul põhja poolt alates tihedam pilvemass hõreneb ja suurem sadu lakkab. Tuul on algul veel tugev, puhub edelast ja läänest. Õhutemperatuur on öö hakul 0..+4°C.

Reedel (5.03) jääb Eesti läänepoolse kõrgrõhuala ja Venemaa madalrõhuala piirimaile ning meil on nii selgemat taevast kui lumehoogudega üle liikuvaid pilvi. Loodetuul tõmbub veidi tagasi. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, päeval 0..-6°C.

Laupäeva (6.03) öö on kõrgrõhkkonna mõjul sajuta, selgema taevaga ja võrdlemisi nõrga loodetuulega. Õhutemperatuur langeb -5..-11°C-ni, üksnes vastu Läänemerd on 0°C lähedane.

Esmaspäeval (8.03) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Taevas on selgem ja lumehooge on vaid üksikuid. Tuul pöördub põhjakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, Ida-Eestis langeb alla -10°C, päeval on -2..-7°C.