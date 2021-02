Soolasest veest tekib mage jää

On huvitav, et jäätumisel väheneb jää soolsus, sest soolad ja teised ained ei seondu jää struktuuriga ja surutakse sealt välja. Seetõttu saabki soolasest veest tekkida suhteliselt mage jää. Siiski ei lähe soolad kohe jää seest välja. Aja jooksul ja temperatuuri langedes või selle madalana püsides muutub jää üha magedamaks.

Selle järgi, kas merepind lainetab või on sile, eristatakse kahte põhilist jää tekkimise rida. Kui veepind on sile või lainetab väga vähe, tekib alguses nn rasvjää (ka jääsupp). See meenutab õli ja rasva segu ning on tõhus lainetuse summutaja. Edasi muutub soodsate tingimuste jätkudes rasvjää niilaseks, mis kujutab endast õhukest, kuni kümnesentimeetrist pidevat, kuid elastset jääkoorikut. Esialgu tekib must ehk tume niilas, mis on väga õhuke, vaid mõni sentimeeter, kuid paksenedes muutub heledaks. Siis nimetatakse seda jäävormi valgeks või heledaks niilaseks, viimane saab ka lobjakast tekkida.