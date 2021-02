Maratoninädalavahetusele järgneb lörts ja jäide

Riigi ilmateenistuse andmetel laieneb laupäeval (20.02) madalrõhkkond servaga üle Läänemere. Öö on veel sajuta. Päeval sajab Eesti põhjapoolses osas kerget lund, hilisõhtul saartel ka lörtsi. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel saartel -4..-9, mandril -10..-15, Ida-Eestis kuni -20°C-ni, päeval tõuseb saartel ja läänerannikul -1..-6, sisemaal -8..-11°C-ni. °C °C.

Pühapäeval (21.02) laieneb madalrõhkkonna serv jõulisemalt üle Läänemere ning toob lumesaju, teeb tuisku. Päeva jooksul asendub lumi lörtsiga, lääne poolt alates tuleb sekka ka vihma. Jäiteoht on suur ja teed muutuvad libedaks.

Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -2..+1, mandri lääneosas -3..-7, ida pool kuni -11°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis kuni +3, ida pool on ennelõunal -1..-6, pärastlõunal tõuseb ja õhtuks tõuseb sealgi üle 0°C. Lõunakaare tuul on hommikul ja ennelõunal tugev, pärastlõunal nõrgeneb.